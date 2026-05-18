Арестуваха 63-годишен мъж, стрелял с прашка по дец...

Ким Чен Ун нареди укрепване на границата с Южна Корея

Ким Чен Ун КАДЪР: Екс/@coinbureau

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви, че плановете за укрепване на фронтовите части на границата с Южна Корея, както и на други основни части, са ключови за „по-задълбочено възпиране на войната“, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на севернокорейската агенция ЦТАК

Ким е заявил това снощи на среща с командирите на дивизии и бригади във въоръжените сили, съобщи ЦТАК. Той е призовал за „коригиране на системата за обучение и разширяване на практическите учения, за да се отразят промените в съвременната война и развитието на севернокорейската армия.

Ким също така е заявил, че планираните проекти трябва да предефинират оперативните концепции в съответствие с модернизацията на военното и техническо оборудване и да се  приложат към бойната подготовка на подразделенията.

Според севернокорейската медия Ким е подчертал значението на идеологическата лоялност и бдителността срещу „заклетия враг“ – термин, който Северна Корея използва за Южна, съобщава БТА.

