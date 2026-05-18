Дрон се разби в Литва близо до границата с Беларус

Неидентифициран дрон е открит на литовска територия след серия от скорошни инциденти с дронове в балтийските държави, предаде ДПА и БТА.

Според Националния център за управление на кризи разбил се въздушен обект е открит в поле в област Утена. Длъжностни лица заявиха, че това може да е военен дрон. Няма непосредствени индикации, че устройството е експлодирало. Няма първоначални подробности за произхода или вида на дрона. Първоначалната информация обаче предполага, че може да е украински дрон, отбеляза ръководителят на центъра Вилмантас Виткаускас пред местните медии във Вилнюс. Силите за сигурност разследват мястото на катастрофата, за която местните жители са съобщили на властите.

Остава неясно кога и как дронът е навлязъл в литовското въздушно пространство и впоследствие се е разбил. Утена се намира в североизточната част на балтийската членка на ЕС и НАТО, близо до границите с Латвия и Беларус.

Украйна се защитава от руско нашествие повече от четири години. В хода на продължаващата война с дронове между двете страни, устройства, отклонени или неутрализирани от средствата за радиоелектронна война, представляват риск за съседните страни.

При скорошни инциденти дронове, използвани от Киев за атаки срещу обекти в северозападна Русия, многократно са навлизали в балтийското въздушно пространство и в някои случаи са се разбивали.

По-рано този месец в Латвия празни резервоари в петролна база в град Резекне, на около 50 километра от руската граница, бяха ударени от два отклонили се украински дрона. Никой не пострада, но инцидентът предизвика политическа криза, в чийто резултат премиерът Евика Силиня подаде оставка.