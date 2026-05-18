"Таймс": Вратата за връщане на Великобритания в ЕС е отворена

"Вратата е отворена" за повторното присъединяване на Великобритания към Европейския съюз. Но недоверието от годините на рисковани игри около Брекзит все още се усеща, а нестабилната политика на Обединеното кралство е сериозен проблем, пише "Таймс", позовавайки се на европейски служители.

С обещанието да върне страната обратно в ЕС, ако стане лидер на лейбъристите и министър-председател, Уес Стрийтинг наруши едно табу на Острова и разгърна дебат, за който много политици и дипломати на континента тихо копнеят през по-голямата част от десетилетието, коментира "Таймс".

Източници в правителствата на четири страни от ЕС, пожелали анонимност, заявиха, че по принцип биха се радвали да видят Великобритания отново в блока. Някои обаче се притесняват, че маневрата на Стрийтинг може да се обърне срещу тях и да разпали въглените на евроскептицизма във Великобритания, дестабилизирайки допълнително отношенията между Лондон и ЕС.

Министър от една европейска страна е заявил пред вестника: "Вратата е отворена. Но най-важното за нас е стабилно правителство в Лондон. Нов кръг от поляризиращи дебати за ЕС определено би предизвикал много безпокойство тук." Оптимистите от европейска страна твърдят, че е назрял моментът Обединеното кралство да се завърне в общността, точно както останалата част от Европа се обединява пред заплахата от Русия и враждебността от администрацията на Тръмп.

Те отдавна смятат Брекзит за трагичен и ненужен акт на саботаж срещу себе си, който също е навредил и на ЕС, пише БНР.Един европейски дипломат заяви, че аргументът на върха на Лейбъристката партия се следи с "голям интерес". Европейците предупреждават, че "пътят обратно ще бъде също толкова дълъг, колкото беше и навън, въпреки че си струва". Това обаче няма да стане според британските условия.