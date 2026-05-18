Испанските консерватори са на път да загубят абсолютното си мнозинство в Андалусия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанските консерватори от Народната партия са на път да загубят абсолютното си мнозинство автономната област Андалусия след вчерашните избори за регионален парламент, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Това може да принуди консерваторите да разчитат на крайнодясната партия "Вокс" за управлението на Андалусия.

Същото се случи на консерваторите в Екстремадура на изборите през декември миналата година, в Арагон през февруари и в Кастилия и Леон през март. И в трите автономни области Народната партия спечели първото място на регионални избори, но е зависима от гласовете на "Вокс".

Очертава се Народната партия да спечели 53 места в регионалния парламент на Андалусия, след като бяха преброени повече от 90% от гласовете на избирателите. Това е с пет места по-малко, отколкото спечелиха консерваторите преди четири години. За абсолютно мнозинство са необходими 55 места.

Очаква се "Вокс" да спечели с едно място повече и да разполага с 15 представители в регионалния парламент.

Испанската социалистическа работническа партия на премиера Педро Санчес спечели 28 места - с две по-малко, отколкото през 2022 година. Това затвърждава тенденцията за отслабване на позициите на социалистите в Андалусия, която някога беше техен бастион.

Предизборната кампания се фокусира върху покачващата се инфлация, проблемите в здравеопазването, безработицата, проблемите с намирането на жилища и миграцията.

Безработицата в Андалусия е около 15%, което е с 5,5 процентни пункта над средното равнище в Испания.