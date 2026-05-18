Нападението в Модена разтърси Италия и повдигна много въпроси

Италия беше потресена в събота от едно нападение от типа на атаки, които до този момент бяха извършвани в други страни, като например Германия, Великобритания, Франция, Швеция или САЩ, отбелязват италиански медии, сред които АНСА, "РАИ Нюз", "Ти Джи Ком 24" и "Скай Ти Джи 24".

На 16 май следобед мъж помете с автомобила си минувачи в центъра на град Модена, в областта Емилия Романя. Седем души бяха прегазени или ударени от колата, движеща се със скорост от 100 километра в час, според очевидци. После водачът на автомобила излезе от него и рани с нож още един минувач, който въпреки нараняванията се втурна след него и заедно с други граждани успя да го залови, докато дойде полицията.

Възрастта на общо осемте от ранените в това нападение, според последни уточнения, варира от 22 до 69 години. Шестима от тях са италианци. Сред ранените има една 69-годишна германка и една 53-годишна полякиня, посочва „РАИ Нюз". Според „Фато куотидиано" германката и полякинята са туристки. Ранените бяха настанени в болници в Болоня и в Модена. Трима от ранените бяха изписани вчера. В болница в Болоня остават семейна двойка. Жената, която е на 55 години, се бори за живота си. Мъжът, също на 55 години, е в сериозно състояние, но без опасност за живота. Вчера прокуратурата на Модена обяви, че на двама от ранените са били извършени ампутации на долни крайници, припомнят АНСА и „РАИ Нюз". Според медийни информации още на мястото на нападението една от двете чуждестранни туристки е била с премазани крака и се е налочила двойна ампутация в болница в Модена. Там е била извършена ампутация на долни крайници и на другата чужденка, допълва „Фато куотидиано". Вчера лекарите казаха, че двете туристки остават в медикаментозна кома в тежко състояние. В болница в Модена остава и мъж на 59 години с лицевочерепна травма. Той е в съзнание, но е в шок. Сред изписаните от болница в Модена са жена на 22 години, мъж на 30 години и 47-годишният мъж, нападнат с нож от водача на автомобила.

Водачът на автомобила беше идентифициран като 31-годишният Салим ел Кудри, предадоха АНСА, „Скай Ти Джи 24", „Ти Джи ком 24" и „РАИ Нюз". Той е роден в провинция Бергамо, но е живеел в Раварино в провинция Модена. Италиански гражданин е, но родителите му са мароканци. Завършил е икономика. Според информациите е бил безработен и е търсел работа. В миналото е имал психиатрични проблеми и допреди две години е бил в психиатрично заведение на лечение. После е бил поставен под медицинско наблюдение, но здравните власти в крайна сметка изгубили дирите му.

Салим ел Кудри не е имал проблеми със закона. На този етап няма данни да е бил радикализиран или да е бил част от терористична група. Анализи са показали, че той не е действал под влияние на наркотици или алкохол. Домът му е бил претърсен. Телефонът му е бил иззет за проверка. Прегледан е и компютърът му. Засега мотивите за действията му остават неизвестни. Повдигнати са му обвинения за опит за масово убийство и за причиняване на тежки наранявания, но не и за тероризъм. По време на разпитите нападателят е показал голяма психическа нестабилност, но е отказал да отговаря на въпроси на разпитващите го. В хода на разследването са разпитани и роднини и познати на мъжа, като някои от тях са казали, че в последно време той е бил напрегнат, защото не успявал да си намери работа. Други го описват като мълчалив и необщителен от известно време.

Прокурорът на Модена Лука Мазини обясни вчера, че са „ясни и очевидни категоричните намерения" на 31-годишния мъж да застраши обществената безопасност, а не само живота на отделни хора. Нападателят не случайно е избрал час, в който в центъра на града е имало много хора, които е атакувал по един безразборен и умишлен начин.

Кметът на Модена Масимо Мецети определи случилото се като "драматичен акт" и каза, че е дълбоко потресен. Той незабавно благодари на гражданите, които са се намесили и са задържали нападателя, който е размахвал нож. Мецети изтъкна, че хората, които са повалили нападателя на земята и са го обезвредили, докато дойде полицията, са проявили кураж и голямо чувство за гражданска отговорност. Кметът на Модена изрази пълната си солидарност с ранените в атаката.

Президентът на Италия Серджо Матарела веднага се обади по телефона на кмета на Модена, за да научи какво е състоянието на ранените. Той изрази солидарност с целия град и помоли кмета да предаде личните му благодарности на хората, които са задържали виновния за атаката.

Премиерът на Италия Джорджа Мелони каза, че случилото се в Модена е изключително сериозно. „Изразявам своята близост с ранените хора и техните семейства. Изказвам благодарност и на гражданите, които смело се намесиха, за да заловят извършителя, както и на правоохранителните органи за тяхната намеса. Разговарях с кмета и оставам в постоянен контакт с властите, за да следя развитието на ситуацията. Вярвам, че лице, отговорно за случилото се, ще отговаря докрай за действията си", допълни Мелони, която по време на нападението беше на посещение в Наварино в Гърция за участие в среща на върха между лидери от Европа и от Персийския залив.

Вицепремиерът и външен министър Антонио Таяни заяви, че е разговарял по телефона с вътрешния министър Матео Пиантедози, за да научи подробности за „сериозния епизод" в Модена. Таяни каза, че се моли за здравето на всички ранени и дефинира атаката като „жестока и брутална агресия". Той поиска мъжете, задържали нападателя, да получат медал за храброст.

Вицепремиерът и министър на транспорта Матео Салвини, лидер на антиимигрантската партия „Лига", първи съобщи името на нападателя. Той директно го нарече „престъпник от второ поколение мигранти, който в Модена е помел с автомобила си, шофиран с безразсъдна скорост невинни минувачи". „Не може да има никакво оправдание за такова подло престъпление", заяви Салвини. Той благодари и на храбрите граждани, които са задържали нападателя, въпреки че е бил въоръжен. Салвини заговори и за въвеждане на наказания, според които при тежки престъпления, извършвани от мигранти да бъдат отнемани разрешителните за пребиваване в страната на тези хора, но от опозицията му напомниха, че в случая нападателят е италиански гражданин.

Председателят на Сената Иняцио Ла Руса каза, че новините и кадрите, идващи от Модена, са драматични. „Изправени сме пред акт на брутално насилие, който по своя механизъм за съжаление напомня за много подобни епизоди, случили се в Европа. От мое лично име и от името на Сената на Републиката изразявам съкровена близост с общността в Модена, искрени благодарности към онези граждани, които с голямо смелост спряха нападателя, и най-добри пожелания за бързо възстановяване на многобройните ранени", каза Ла Руса.

Председателят на Камарата на депутатите Лоренцо Фонтана заяви: „Шокиран съм от случилото се в Модена. Следя с голямо безпокойство развитието на тази изключително сериозна ситуация и изразявам своята близост с ранените и техните семейства. Сърдечни благодарности на правоохранителните органи, на спасителните служби и на всички, които се намесиха с голяма смелост", подчерта той.

Бившият премиер на Италия и лидер на центристката партия „Италия Вива" Матео Ренци заяви: „Шокиран съм от новините, които идват от Модена. Първата ми мисъл е за ранените и техните семейства. Искам да благодаря на гражданите, които изложиха живота си на опасност, за да реагират, както и на институции, които се намесиха, като се започне от лекарите и медицинските сестри, спасителите и правоохранителните органи. За първи път в Италия регистрираме подобно драматично събитие от такъв характер. Необходимо е незабавно да се внесе яснота и всички заедно да реагираме с максимална решителност", каза той.

Бившият италиански премиер Джузепе Конте, лидер на опозиционното „Движение 5 звезди", изрази надежда, че бързо ще се изясни какво точно се е случило и че отговорният ще плати цената за „налудничавото си действие". А партията на Конте изрази солидарност с ранените и с целия град Модена и дефинира случилото се като „мерзка агресия". Партията благодари на всички, които са се намесили храбро и са били водени от чувството за граждански дух, за да задържат незабавно нападателя, както и на екипите за Бърза помощ и на силите на реда, отзовали се на място.

Ели Шлайн, лидерка на опозиционната Демократическа партия и бивша заместник-областна управителка на Емилия Романя, изрази съпричастност с ранените и с Модена. „Благодарни сме на спасителите и медицинския персонал за деликатната работа през тези часове. Изразяваме признателност освен това на правоохранителните органи и на онези граждани, които смело са преследвали и спрели отговорния за това, което по първоначална информация изглежда като умишлен акт на нечувано насилие", заяви Шлайн.

Реакция дойде и от ЕС. Роберта Мецола, председателката на Европейския парламент, заяви: „Дълбоко съм потресена от тежкия инцидент, станал в Модена. Изразявам своята близост с ранените, някои от които са в тежко състояние. Благодаря на правоохранителните органи, които се намесиха бързо и с кураж", добави председателката на Европейския парламент.

Истински герой в събота по време на атаката се оказа всъщност осмият пострадал в инцидента, идентифициран от медиите като Лука Синьорели. Той именно е бил ранен с нож от Салим ел Кудри, но въпреки че е бил с окървавена глава, се е втурнал след нападателя и заедно с още няколко души го е заловил. Синьорели разказва, че нападателят ломотел нещо през цялото време, но не е било на италиански език. Още в събота вечерта президентът на Италия Матарела се обади на Синьорели, за да му благодари лично за храбростта.

Сред другите мъже, задържали престъпника, са били и 56-годишният египетски строителен работник Осама Шалаби, който от 30 години живее в Италия, но така и не е получил италианско гражданство, както и синът му Мохамед Шалаби, който е на около 30 години. Сред мъжете, задържали нападателя, имало и един италианец и няколко пакистанци.

Заради атаката в Модена вчера в града пристигнаха президентът и премиерът на Италия. Мелони по-специално отмени втората част от визитата си в Наварино и планираното си посещение оттам в Кипър, за да отиде в пострадалия от нападението град. Двамата италиански лидери посетиха ранените в атаката, срещнаха се с лекуващите ги лекари и с героя Лука Синьорели. В акаунта си във Фейсбук Мелони публикува и снимки от срещата. „Това, което превръща един обикновен човек в герой, е моментът, в който сърцето избира да направи добро, дори когато това е свързано с риск. Героите, в крайна сметка, не са необикновени хора. Те са обикновени мъже и жени, които в решаващ момент поставят правилното пред себе си. И именно в този избор, който е толкова човешки и толкова светъл, един обикновен живот става за пример и оставя следа. Благодаря Лука", заяви Мелони в посланието,придружаващо поста със снимките от срещата й с героя Лука Синьорели.

В Модена беше вчера и вътрешният министър Матео Пиантедози, който след срещи с разследващите в местната префектура заяви: „Случаят в Модена може да се отдаде на психическо разстройство", пише „Скай Ти Джи 24". „Това не променя трагичността на последиците и на случилото се, дори в някои отношения предизвиква безпокойство", добави Пиантедози, но изтъкна, че от гледна точка на антитерористичната превенция няма нищо, което органите на реда да са пропуснали и това носи известно успокоение насред трагедията.

В Модена вчера дойде и опозиционната лидерка Ели Шлайн.

Пак вчера на Големия площад в града се проведе многохиляден митинг, по време на който хората показаха, че насилието няма да ги уплаши, пишат "Република" и "Месаджеро". Митингът беше по призива на кмета на Модена и беше под наслова "Обединени срещу онези, които сеят омраза". Според информациите в него са участвали 5000 души.

Град Модена е в близост до град Реджо Емилия, където два дни преди нападението в събота, беше на посещение британската принцеса Катрин и мерките за сигурност по повод на тази визита бяха затегнати.

Случилото се в Модена е едно от престъпленията, които силно потресоха Италия в последните месеци и които породиха много коментари в политическото пространство. В тези коментари опозицията често пъти обвинява управляващите за недостатъчните мерки за борба с престъпността, а управляващите изтъкват положените досега усилия за справяне с проблеми, свързани със сигурността, натрупали се заради бездействие на предходните правителства.

На 12 октомври 2025 г. 22-годишният студент от Рагуза Давиде Симоне Кавало, който учи икономика на изкуствата в университета Бокони в Милано, беше нападнат от петима младежи на излизане от дискотека на булевард „Комо" в мегаполиса, припомнят „РАИ Нюз", „Авенире" и „Оупън онлайн". Младият мъж беше пребит и нападателите му взели единствените 50 евро, които той имал у себе си. При обира той беше наръган с нож, което е довело до увреждания на гръбначния мозък, които рискуват да го оставят парализиран. Младежът се възстановява вече месеци наред в болница. Тези дни той публикува отворено писмо, в което казва, че не мрази петимата си нападатели, двама от които са непълнолетни. Давиде Симоне Кавало казва още, че се надява отново да проходи и един ден да може да спортува и да танцува, както е правил в миналото.

В нощта на 11 срещу 12 април в Маса група младежи пребиха до смърт 47-годишния механик Джакомо Буонджорни пред очите на 11-годишния му син и годеницата му, предадоха „Скай Ти Джи 24", АНСА и „Кориере дела сера". За престъплението бяха арестувани двама румънци, пребиваващи в Италия и идентифицирани като Йонут Александро Мирон, на 23 години и Едуард Алин Карутазу, но 19 години. В побоя са участвали и двама непълнолетни, сред които и 17-годишен младеж, за когото се твърди, че е състезател по бокс. Той е нанесъл юмручни удари на Буонджорни, който при падането на земята си ударил главата, а после друг член на бандата го изритал силно в лицето. Причина за престъплението е, че Джакомо Буонджорни направил забележка на групата младежи, които хвърляли бутилки по витрината на магазин. По време на разпитите бандата твърдяла, че Джакомо ги е атакувал и те са се защитавали, но разказите на близки на убития мъж опровергаха версията им.

На 9 май 35-годишният малийски мигрант Бакари Сако беше убит по време на спор с младежка банда в Таранто, припомнят „Файнпейдж" и „Скай Ти Джи 24". В хода на разправията 15-годишен младеж наръгал с нож мигранта. Той потърсил помощ в близък бар, но такава там не му била оказана, а барманът дори се опитал да го изгони навън. Мигрантът паднал на земята и тогава няколко души в бара, сред които и някои от нападателите му, го изнесли навън, където той умрял. За престъплението бяха задържани шестима души, от които четирима непълнолетни. По време на разпитите те твърдели, че Сако е предизвикал конфликта, като е започнал да ги снима без тяхно разрешение. Момчето, наръгало до смърт мигранта, разказа, че е искало да предпази приятелите си в хода на конфликта и заяви, че съжалява за стореното. Останалите членове на бандата твърдели, че изобщо не са разбрали, че малиецът е бил ранен.

През април парламентът на Италия прие нормативен акт, предложен от правителството, мерки с цел борба с насилието, сред които ограничения за носене на ножове и забрана за продажбата на ножове на непълнолетни. Сега се заговори, че след престъплението в Модена може да има ново постановление с мерки в областта на сигурността. Същевременно самоличността на нападателя в Модена налива масло в огъня на риториката на привържениците на реемиграцията, коментират италиански медии. Сред тези привърженици е Роберто Ваначи, евродепутат и лидер на новата дясна партия "Национално бъдеще", основана преди два месеца. Информациите за психическото състояние на мъжа, ранил осем души, поражда и въпроси дали хора с подобни проблеми са контролирани достатъчно добре в страната, коментират още медиите.