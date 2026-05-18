11-годишно момче и мъж пострадаха по време на нощната масирана атака с дронове срещу Одеса

Единадесетгодишно момче и мъж пострадаха по време на нощната масирана атака с дронове срещу Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм, предава БТА.

Щети са нанесени на три жилищни сгради в Киевския и Приморския район на украинския черноморски град, които бяха ударени от дронове, каза Олег Кипер.

„Една от сградите в Приморски район е разрушена. В другите две са повредени фасади, покриви и остъкляване. Избухналите локални пожари бързо бяха потушени", съобщи още областният управител.

По информация на началника на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в един от районите на града щети са нанесени на лицей и детска градина. Аварийните и общински служби работят на терен по отстраняване на щетите.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.