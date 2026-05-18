Германия планира да инвестира милиарди евро в гражданска защита

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че правителството планира значително да увеличи разходите за гражданска защита, в отговор на заплахи в сферата на сигурността, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Засилваме защитата на населението и гражданската защита", каза Добринт пред в. "Билд", като изказванията му бяха публикувани днес.

Министърът заяви, че Германия ще възприеме по-твърда позиция по отношение на хибридните заплахи и ще засили подкрепата за доброволците в спешните служби.

Военните структури и структурите за гражданска защита се планира да бъдат по-тясно интегрирани, за да бъдат подобрени сигурността и устойчивостта, изтъкна Добринт.

"Билд" съобщава, като се позовава на чернова на правителствен документ, че правителството подготвя специална програма на стойност 10 милиарда евро.