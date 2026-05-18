ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Политолог обяснява на блогъри кое е дясно и кое ­-...

Времето София 15° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22869009 www.24chasa.bg

Германия планира да инвестира милиарди евро в гражданска защита

900
Александер Добринт СНИМКА: Вътрешно министерство на Германия

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че правителството планира значително да увеличи разходите за гражданска защита, в отговор на заплахи в сферата на сигурността, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Засилваме защитата на населението и гражданската защита", каза Добринт пред в. "Билд", като изказванията му бяха публикувани днес.

Министърът заяви, че Германия ще възприеме по-твърда позиция по отношение на хибридните заплахи и ще засили подкрепата за доброволците в спешните служби.

Военните структури и структурите за гражданска защита се планира да бъдат по-тясно интегрирани, за да бъдат подобрени сигурността и устойчивостта, изтъкна Добринт.

"Билд" съобщава, като се позовава на чернова на правителствен документ, че правителството подготвя специална програма на стойност 10 милиарда евро.

Александер Добринт СНИМКА: Вътрешно министерство на Германия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)