Русия е изстреляла 524 дрона и 22 ракети по Украйна през нощта

Общо 20 души са били ранени при тези нападения в Централна и Южна Украйна.

Русия е изстреляла 524 дрона и 22 ракети по Украйна през нощта, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Ройтерс.

Противовъздушната отбрана на Украйна е неутрализирала 503 дрона и 4 ракети. Основната цел на атаките е бил град Днипро и прилежащата му област. Одеса също е била подложена на масирана атака с дронове, съобщи кореспондентът на БТА в града.

Общо 20 души са били ранени при тези нападения в Централна и Южна Украйна, в това число и двама души в Одеса, обобщават кореспондентът на БТА в Одеса и ДПА въз основа на съобщения на местните власти. В Днипро са ранени 18 души, сред които и две деца.

Атаките бяха извършени ден след като руски представители заявиха, че украинските сили са предприели една от най-тежките атаки в нощта на събота срещу неделя по московския регион от началото на войната преди повече четири години. При тези атаки бяха убити най-малко трима души.

