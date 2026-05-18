Премиерът Стармър няма да определя график за оттеглянето си

Британският премиер Киър Стармър няма да обявява график за оттеглянето си от лидерския пост на управляващата Лейбъристка партия и съответно и от премиерския пост. Това увери днес неговият заместник Дейвид Лами, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Няма да има график за оттегляне", каза Лами пред „Скай нюз" като добави, че е разговарял с премиера два пъти в неделя.

В последната седмица в страната се засилиха спекулации, че може да се стигне до смяна на лидера на лейбъристите, който е съответно и британски премиер. В тази насока започнаха да се споменават няколко имена на политици от редиците на лейбъристите, сред които бившият здравен министър Уес Стрийтинг, кметът на Манчестър Анди Бърнам и бившата ключова фигура от правителството Анджела Рийвърс.