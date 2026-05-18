Двама полицейски служители загинаха при престрелка в турския град Чорлу

Двама полицейски служители загинаха. СНИМКА: Pixabay

Двама полицейски служители, реагирали на сигнал за стрелба в бизнес сграда в турския град Чорлу (окръг Текирдаг), загинаха при престрелка, съобщи в. „Йени шафак", цитиран от БТА.

По информация на полицията вчера следобед цивилните полицаи Еркан Тютюнджюлер и Емрах Коч реагирали на сигнал за стрелба в шестетажна бизнес сграда, намираща се в квартал Решадийе. След като двамата пристигнали на място един от мъжете в сградата открил огън по тях, ранявайки ги тежко.

След престрелката в бизнес сградата били изпратени допълнителни екипи на полицията и спешна помощ, като мъжът, който стрелял по полицаите, е бил неутрализиран и задържан. Въпреки усилията на медицинските екипи двамата полицейски служители издъхнали по път към болницата.

Във връзка със случая е започнато служебно разследване, като районът около бизнес сградата е отцепен, а на място са пристигнали валията на Текирдаг Реджеп Сойтюрк, кметът на Чорлу Ахмет Саръкърт, главният прокурор на окръга и началникът на полицията в Чорлу.

