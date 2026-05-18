Рано тази сутрин турската полиция задържа 57 души, заподозрени в манипулиране на търгове в общинско дружество, управлявано от Истанбулската голяма община, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на съобщение на Отдела за финансови престъпления на Истанбулската полиция.

В съобщението се посочва, че операцията, която е проведена едновременно в турските окръзи Истанбул, Адана, Бурса, Диярбекир, Коня и Ялова, е проведена въз основа на разследване на прокуратурата, което установило, че търгове в общинското предприятие „Богазичи Тесис Йонетим Хизметлери" (Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri) са били организирани от подозрителни лица и че в процесите на търговете са били следвани незаконни процедури, предава БТА.

В последните месеци при подобни операции бяха задържани редица служители от общини, управлявани от опозиционната Народно-републиканска партия (НРП). Сред тях бяха служители от общините на курортните градове Анталия и Мармарис, анкарската община Етимесгут, истанбулските общини Аташехир и Юскюдар, както и от общината на град Ушак. Задържани бяха също кметът на град Ушак Йозкан Ялъм, който по-късно бе временно отстранен от длъжност, и кметът на град Бурса Мустафа Бозбей, на чието място временно бе назначен Шахин Биба от управляващата Партия на справедливостта и развитието.

Тази нова вълна от арести е част от мащабната кампания на турските власти срещу корупцията на местно равнище. Разследванията са насочени преди всичко към общини, управлявани от НРП, като от 2024 г. досега в хода на тези действия са задържани десетки общински служители и общо 22 кметове от НРП, сред които е и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който понастоящем се намира в затвора. Срещу Имамоглу и още 407 обвиняеми от 9 март тече мащабен съдебен процес.