Започнаха консултациите за съставяне на ново правителство в Румъния

Започнаха консултациите за съставяне на ново правителство на Румъния, след като кабинетът, начело с лидера на Национално-либералната партия Илие Боложан, бе свален от власт с вот на недоверие в началото на месеца, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Най-голямата парламентарна сила – Социалдемократическата партия, е първият участник в консултациите, свикани от президента Никушор Дан в двореца Котрочени. Делегацията е оглавена от лидера на партията Сорин Гриндяну.

Социалдемократическата партия проведе в края на април вътрешнопартиен референдум, след който взе решение да напусне четирипартийната управляваща коалиция. Впоследствие социалдемократите, заедно с популистката крайнодясна партия Алианс за обединение на румънците, внесоха вот на недоверие срещу правителството, който бе приет на 5 май с 281 гласа при необходими 233.

В края на миналата седмица президентът Никушор Дан заяви, че на консултациите ще отправи един и същи въпрос към всички политически формации: „Какво е мнозинството, което предлагате?".

Президентът настоява за прозападно мнозинство, което подразбира изключване на трите партии от крайната десница, които спечелиха около една трета от местата в парламента на последните парламентарни избори в края на 2024 г.

Според програмата на консултациите в 10:00 ч. в президентския дворец следва да пристигнат представителите на крайнодясната партия Алианс за обединение на румънците.