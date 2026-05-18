Испанските консерватори спечелиха регионалните избори в Андалусия

област Андалусия Снимка: Andalucia.com

Испанските консерватори от Народната партия печелят на проведените вчера регионални избори в автономната област Андалусия, но губят абсолютното си мнозинство в регионалния парламент, сочат публикуваните днес резултати, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това означава, че Народната партия ще се нуждае от подкрепата на крайнодясната партия "Вокс", за да остане на власт в Андалусия.

Вчерашният вот в Андалусия беше тест за силата на политическите партии преди изборите на национално ниво, които се очаква да бъдат проведени догодина.

Народната партия и "Вокс" имат амбицията да отстранят от властта премиера социалист Педро Санчес след девет години на ляво управление.

Предизборната кампания се фокусира върху покачващата се инфлация, проблемите в здравеопазването, безработицата, проблемите с намирането на жилища и миграцията, отбелязва ДПА.

