Руски дрон е поразил притежаван от Китай кораб край бреговете на Украйна

Руски дрон порази притежаван от Китай търговски кораб, плаващ под флага на Маршаловите острови рано днес, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на говорител на украинските военноморски сили.

Плавателният съд е бил без товар по време на атаката и е плавал към пристанище в Одеска област, за да натовари концентрат от желязна руда, предава БТА.

На съда не са нанесени значителни щети, няма пострадали и причиненият от удара пожар на кораба е бил потушен от екипажа.

Инцидентът е станал в момент, в който се говори за визита на президента на Русия Владимир Путин в Китай.

"Руснаците не са могли да не знаят какъв кораб се намира в морето", заяви на свой ред украинският президент Володимир Зеленски в Екс, предаде Франс прес.