ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Индексите на европийските борси се движат надолу з...

Времето София 17° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22869547 www.24chasa.bg

Руски дрон е поразил притежаван от Китай кораб край бреговете на Украйна

1396
дрон

Руски дрон порази притежаван от Китай търговски кораб, плаващ под флага на Маршаловите острови рано днес, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на говорител на украинските военноморски сили.

Плавателният съд е бил без товар по време на атаката и е плавал към пристанище в Одеска област, за да натовари концентрат от желязна руда, предава БТА.

На съда не са нанесени значителни щети, няма пострадали и причиненият от удара пожар на кораба е бил потушен от екипажа.

Инцидентът е станал в момент, в който се говори за визита на президента на Русия Владимир Путин в Китай.

"Руснаците не са могли да не знаят какъв кораб се намира в морето", заяви на свой ред украинският президент Володимир Зеленски в Екс, предаде Франс прес.

дрон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)