В Турция арестуваха 180 души за нелегални залози

Турските власти задържаха общо 183 души, заподозрени за участие в незаконни залози и извършване на нерегламентирани транзакции за над 212 милиона евро, при две отделни операции, проведени днес в южните турски окръзи Анталия и Мерсин, съобщи в Екс турският министър на правосъдието Акън Гюрлек, цитиран от ТРТ Хабер.

„Днес на разсъмване бяха нанесени два големи удара по нелегални букмейкърски мрежи, които застрашават бъдещето на нашите деца и нашата икономическа сигурност", написа Гюрлек в публикацията си. По думите му в окръг Анталия днес са разкрити 10 нелегални букмейкърски пункта, а в Мерсин е разбита голяма мрежа за незаконни залагания, която изпирала приходите от незаконната си дейност в чужбина.

При операцията също така са иззети множество луксозни автомобили, апартаменти и друго имущество, за което се смята, че е придобито с незаконни средства, посочва още Гюрлек, цитиран от БТА..