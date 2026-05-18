Сладките плодове на интелигентното земеделие (Видео)

Тази плантация започва да се изгражда през пролетта на 2025 година. За по-малко от година близо 67 хектара са засадени с боровинки, като над 90% от растенията са се прихванали успешно. Построен е и цех за сортиране – от брането до опаковането всичко става на едно място. В България боровинките обикновено растат в планините, а тук технологиите им създават съвсем нов дом.