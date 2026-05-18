КМГ: Обемът на индустрията за пространствено-времеви технологии на „Бейдоу“ надхвърля 1,3 трилиона юана през 2025 г.

Днес Китайската асоциация за сателитна навигация публикува „Бяла книга за развитието на индустрията за пространствено-времени технологии на „Бейдоу" 2026".

Според документа, през 2025 г. общата продукция на индустрията възлиза на 1,33 трилиона юана. От тях услугите за сателитна навигация, които са основата на „Бейдоу", са били на стойност 629 милиарда юана, което представлява ръст от 9,24% на годишна база и демонстрира значителния потенциал за растеж.

Последните данни показват, че през 2025 г. общите продажби на устройства с функция „Бейдоу" в Китай са над 410 милиона, а общият брой на тези с интегрирана функция „Бейдоу" в обществото надвишава 2,2 милиарда.