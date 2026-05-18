КМГ: Китай отчете спад с 0,2% на градската безработица през април

Снимка: Китайска медийна група

Пазарът на труда в Китай се е запазил относително стабилен през април, като регистрираната безработица в градовете е 5,2%, което е с 0,2 процентни пункта по-ниско в сравнение с предходния месец, показват данни на Държавното статистическо бюро, публикувани днес.

През първите четири месеца на годината средната регистрирана безработица в градовете е била 5,3%. Сред регистрираните градски работници безработицата е 5,3%, докато при мигриращите тя е по-ниска – 5%.

В 31-те основни китайски града регистрираната безработица е била 5,2% през април, което е с 0,1 процентни пункта по-ниско спрямо март.

Китай си е поставил за цел регистрираната безработица в градовете да бъде около 5,5% през 2026 г. и да бъдат създадени над 12 милиона нови работни места в градовете.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

