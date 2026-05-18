КМГ: Пик на кожните алергии през пролетта! Как да се защитим?

С настъпването на пролетта времето става по-сухо, количеството на полените се увеличава, а ултравиолетовите лъчи постепенно се засилват. Това води до появата на алергични заболявания при много хора. Всяка година през април и май настъпва пикът на пролетните кожни алергии, като най-често се засяга лицето.

Симптоми и причини за лицевите алергии през пролетта

Увеличаването на алергените е основен фактор за високата честота на алергиите и повтарящите се дерматити през този сезон. Наред с това, честото редуване на студени и топли въздушни маси в началото на пролетта, нестабилните температури и големите амплитуди между деня и нощта също играят важна роля. Освен това интензивността на ултравиолетовите лъчи през пролетта е по-висока от тази през зимата, което влошава кожните увреждания при чувствителните хора.

През пролетта кожата е изключително чувствителна. Неправилното хранене и нарушената рутина на съня лесно могат да доведат до имунен дисбаланс, който предизвиква алергичен дерматит. В зависимост от тежестта, основните симптоми варират значително: локалните прояви включват зачервяване, отток, папули, мехури и секреция. В по-късен етап повечето пациенти изпитват излющване, сърбеж, пробождаща болка, парене или чувство за напрежение. Тежките случаи могат да повлияят на емоционалното състояние и нормалния живот на пациента.

Как да се защитим и реагираме ефективно?

Лекарите съветват при поява на съответните симптоми да се потърси лечение възможно най-рано, за да се предотврати увеличаването на алергените и влошаването на състоянието. Основата на ефективната превенция е ясната диагностика на причината. След установяване на алергена, контактът с него трябва да бъде сведен до минимум.

Мерки за превенция на фоточувствителен дерматит

Медицинските лица посочват, че на първо място трябва да се осигури добра слънцезащита. Хората с чувствителна кожа или дерматит се съветват да избягват излизането навън между 10:00 и 15:00 часа. При излизане е препоръчително използването на чадър, носенето на шапка с широка периферия и дрехи с дълги ръкави, като слънцезащитата е необходима дори в облачни дни. Втората стъпка е химическата защита чрез подходящ слънцезащитен крем.

По отношение на диетата се препоръчва консумацията на цветни храни, като лилаво зеле, боровинки, моркови и тиква (лилави и златисто-жълти храни). Трябва да се избягват пикантните и дразнещи храни, като се набляга на продукти, богати на витамин А, както и на пресни зеленчуци и плодове.