КМГ: Цените на жилищата в китайските мегаполиси са се повишили леко през април

Цените на жилищата в китайските градове от първо ниво – Пекин, Шанхай, Гуанджоу и Шънджън – отбелязват леко покачване през април спрямо предходния месец, докато в тези от второ и трето ниво регистрират спад или остават без промяна.

Според Държавното статистическо бюро цените на новите жилища в четирите града от първо ниво са се повишили с 0,1% спрямо март. В градовете от второ ниво спадът е бил 0,1%, а в тези от трето цените са намалели с 0,3%.

Подобни тенденции се наблюдават и на пазара на препродажби на жилища.

Месечният доклад на Държавното статистическо бюро проследява цените на жилищата в 70 големи китайски града, включително четирите от първо ниво, 31 – от второ и 35 – от трето.

След период на корекция, китайският имотен пазар показва признаци на възстановяване, с нарастващи обеми на сделки в големите градове.

Експерти посочват, че пазарът постепенно се отдалечава от едностранния низходящ тренд, благодарение на съчетание от фактори – устойчиви политически мерки, нови икономически възможности и достатъчно изчистена пазарна корекция.