КМГ: Започна 10-ото Китайско-руско изложение в Харбин

Вчера в град Харбин, провинция Хейлундзян, бе открито 10-ото Китайско-руско изложение, в което участват повече от 1500 предприятия от 46 страни и района. Главната тема на тазгодишното изложение е „Доверие, сътрудничество и взаимна изгода". По време на изложението ще се проведат почти 100 събития, на които ще бъдат представени над 500 нови продукта и повече от 800 нови програми и технологии.