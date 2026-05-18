Триумфът на България в "Евровизия" не слиза от първите страници на медиите в Белгия

Триумфът на България и Дара на 70-то издание на "Евровизия" и днес не слиза от водещите заглавия на белгийските медии. След вчерашните съобщения за победата, днес статиите са насочени повече към Дара и причините тя да вземе първата награда,.

Зад огнения темперамент на Дара се крие крехко момиче, е заглавието на водещия френскоезичен всекидневник "Либр Белжик". Изданието пише, че представянето на българската участничка в състезанието е било изключително енергично, педантично премерено, съчетало е балкански и поп ритъм, било е израз на освободеността, а двуцветната й прическа вече е станала легендарна.

Медиите от групата SW посочват, че песента "Бангаранга" е дала положителен дух на "Евровизия", чието тазгодишно издание бе бойкотирано от пет държави от ЕС заради участието на Израел. Според тях, вместо да изберат по-класическите музикални предложения от Финландия, Австралия или Италия, зрителите са предпочели да подкрепят "малко откачен аутсайдер", който излиза от традиционната рамка на песенната надпревара.

"Бангаранга" е много харесвана от младите хора, от седмици се върти в "ТикТок" и ако се потвърди, че точно те са гласували масово в събота, "Евровизия" може да има добро бъдеще, коментират авторите. Според тях така образът на конкурса ще бъде "поизтупан от прахта на баналността" и ще се отърси от репутацията си на събитие, насочено към по-възрастните поколения.

Накрая се припомня предупреждението на Белгия, че догодина може също да се откаже от участие в "Евровизия", ако организаторите не променят правилата и не въведат пряко гласуване. Белгия тази година не получи нито един глас от публиката и остана на 21-во място, припомня БТА.