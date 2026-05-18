Руски дрон прелетял над Молдова, украински убил двама в Белгород

Министерството на външните работи на Молдова връчи на посланика на Русия в Кишинев Олег Озеров протестна нота след нарушението на въздушното пространство на страната от безпилотен летателен апарат, който на 13 май 2026 г. прелетя държавната граница от Могильов-Подолски (Виницка област, Украйна) към село Саука, Окницки район, съобщава молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС, цитирана от БТА.

Властите в Кишинев категорично осъдиха това сериозно и недопустимо нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Молдова, подчертавайки, че подобни инциденти представляват риск за безопасността на гражданите и за регионалната стабилност.

Министерството поиска официални обяснения и повторно подчерта необходимостта от строго спазване на въздушното пространство на Молдова, в съответствие с нормите на международното право.

Олег Озеров отказа да направи изявления пред медиите.

Апаратът беше забелязан от граждани над град Белци (Бълци на румънски) и по-късно се придвижи към район Унгени. По-късно той беше засечен в район Хинчещи и се появи отново в район Кагул.

Въздушното пространство в северната и централната част на страната беше временно затворено и бе отворено отново след като апаратът напусна територията на Молдова. Според властите неразрешеното прелитане е станало след масирана атака на Русия срещу западната част на Украйна.

От началото на войната на Русия срещу Украйна въздушното пространство на Молдова е било нарушавано повече от 40 пъти. Властите в Кишинев многократно са връчвали протестни ноти на съответния руски посланик в страната, подчертавайки, че макар дроновете да не засягат пряко Молдова, техните траектории, свързани с атаките срещу Украйна, представляват повишен риск за националната сигурност.

Междувременно се разбра, че двама души са били убити и двама ранени днес след атака с украински дрон в южната Белгородска област на Русия, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Белгородска област, която граничи с Украйна, редовно е подложена на атаки от Киев.