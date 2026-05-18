Израел започна да прехваща кораби с хуманитарна помощ за Газа

Израелски военни започнаха да прехващат плавателни съдове, които са част от международната хуманитарна флотилия за Газа, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Над 50 плавателни съда потеглиха от пристанището Мармарис, в Турция, миналата седмица, в нов опит да пробият израелската блокада около палестинския анклав.

Организаторите на флотилията излъчват на живо кадри от плаването. Кадрите са заснети от активисти на борда да корабите от флотилията. На тях се вижда как израелски военни се качват на техните плавателни съдове край бреговете на Кипър.

Час преди прехващането израелското министерство на външните работи призова активистите да променят курса на плаване или да се върнат незабавно.