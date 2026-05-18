Повечето румънци искат предсрочни избори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мнозинство от румънците смята, че в страната трябва да се произведат предсрочни избори, съобщава агенция Аджерпрес, като цитира данните от проучване на социологическа агенция КУРС, осъществено в периода 1-14 май.

Данните показват, че 56 процента от участниците в анкетата са на мнение, че Румъния се нуждае от предсрочни избори, докато 41 процента не подкрепят подобно решение.

Румъния се управлява на практика от служебно правителство, след като на 5 май парламентът гласува вот на недоверие на кабинета, оглавяван от лидера на либералите Илие Боложан. До тази ситуация се стигна, след като най-голямата парламентарно представена партия – Социалдемократическата, напусна управляващата коалиция и я лиши от парламентарно мнозинство. Социалдемократите и крайната десница, оглавена от популистката партия Алианс за обединение на румънците, внесоха заедно вот на недоверие срещу правителството на Боложан, в което останаха Национално-либералната партия, Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния.

Данните от проучването на КУРС, цитирано и от БТА, показват също, че ако следващата неделя в Румъния предстояха парламентарни избори, на първо място би се класирала партия Алианс за обединение на румънците (АУР), следвана от Социалдемократическата партия (СДП), Национално-либералната партия (НЛП), Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичен съюз на унгарците в Румъния (ДСУР).

Популистката и националистическа партия АУР би получила 32 процента, СДП – 24 процента, НЛП – 20 процента, ССР – 10 на сто, ДСУР – 5 процента.

Проучването е осъществено сред представителна извадка от 1664 респонденти - пълнолетни граждани с постоянно местожителство в Румъния с интервюта на живо. Максимално допустимата грешка е плюс/минус 2,4 процента при 95 процента достоверност.

Данните са публикувани на фона на предстоящите днес консултации при държавния глава Никушор Дан за определяне на кандидат за нов министър-председател след падането от власт на правителството на Илие Боложан.

Проучване на друга социологическа агенция – ИНСКОП, оповестено днес, класира Национално-либералната партия (НЛП) преди Социалдемократическата (СДП) в намеренията за вот, информира Аджерпрес.

В анкетата на ИНСКОП, осъществена в периода 11-14 май, либералите изпреварват социалдемократите, събирайки 20,3 процента от потенциалните гласове.

Алианс за обединение на румънците отново води в проучването с 38,2 процента.

На трето място в анкетата на ИНСКОП е Социалдемократическата партия със 17,5 процента от намеренията за гласуване, следвана от Съюз за спасение на Румъния с 10 процента. Демократичен съюз на унгарците в Румъния събира подкрепа от 5 процента от анкетираните.

Директорът на ИНСКОП Рисърч Ремус Щефуряк посочи, че вотът на недоверие е предизвикал силна поляризация в обществото, която се е изразила в увеличаване на подкрепата за Национално-либералната партия с лидер Илие Боложан, чиято популярност бързо е нараснала.

„В сравнение със ситуацията преди една година (май 2025 г.) Алианс за обединение на румънците, Социалдемократическата партия и Демократичен съюз на унгарците в Румъния имат на практика същия резултат, докато НЛП расте с четири процента, а ССР пада с два процента", посочи Ремус Щефуряк, цитиран от Аджерпрес.