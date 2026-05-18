Тайванският президент е готов на преки разговори с Тръмп

Тайван би приветствал преки разговори между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента Лай Чин-те, заяви днес високопоставен тайвански дипломат, докато Тайпе се опитва да успокои безпокойството, породено от изказванията на Тръмп след срещата му на върха с китайския лидер Си Цзинпин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп и Си обсъдиха Тайван, за който Китай претендира, по време на срещата на върха в Пекин миналата седмица, като Си предупреди за потенциален конфликт, ако въпросът не бъде решен по подходящ начин.

Тръмп направи редица различни изявления относно Тайван, включително че не е решил по отношение на продажбата на ново оръжие на острова, като намекна, че може да разговаря с Лай, и че САЩ "не искат някой да каже: "Да станем независими".

Директен разговор между действащ американски президент и лидер на Тайван не е имало, откакто през 1979 г. Вашингтон призна официално Китайската народна република, скъсвайки дипломатическите си отношения с Тайпе, припомня Ройтерс.

Заместник-министърът на външните работи на Тайван Чън Мин-чъ заяви пред репортери, че изказванията на Тръмп са "предизвикали някои ненужни опасения" в Тайван, макар правителството да смята, че "нищо не се е променило".

Чън каза, че ако Тръмп иска да говори с Лай, тогава Тайван би го приветствал, ако наистина е имал предвид това.

"Разбира се, ние също бихме попитали: въз основа на казаното от вас, означава ли това, че искате да говорите с нашия президент? Ако той каже "да", тогава трябва ли да пристъпим към съответната подготовка? Много се надяваме да имаме такава възможност", добави Чън.

Вашингтон традиционно е най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие на Тайван, посочва Ройтерс.

Правителството на Тайван отхвърля претенциите на Пекин като твърди, че само хората на острова могат да решават своето бъдеще.