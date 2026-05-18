ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Билд" публикува 20 интересни факта за България сл...

Времето София 17° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22870781 www.24chasa.bg

Украйна призова за нови санкции срещу Русия

516

Украинският министър на финансите Сергий Марченко призова международните партньори на Киев да засилят санкционния натиск срещу Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изказването му беше направено по време на срещата на финансовите министри от Г-7 в Париж.

„Трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия и да наложим допълнителни санкции", заяви Марченко пред журналисти.

Той също така посочи, че Украйна очаква първото плащане по вече договорения заем от Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро да бъде отпуснато в началото на юни.

„Финализираме всички необходими споразумения. Вероятно това ще стане в началото на юни", каза още украинският финансов министър.

Средствата са част от международната финансова подкрепа за Украйна на фона на продължаващата война с Русия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)