Украйна призова за нови санкции срещу Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският министър на финансите Сергий Марченко призова международните партньори на Киев да засилят санкционния натиск срещу Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изказването му беше направено по време на срещата на финансовите министри от Г-7 в Париж.

„Трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия и да наложим допълнителни санкции", заяви Марченко пред журналисти.

Той също така посочи, че Украйна очаква първото плащане по вече договорения заем от Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро да бъде отпуснато в началото на юни.

„Финализираме всички необходими споразумения. Вероятно това ще стане в началото на юни", каза още украинският финансов министър.

Средствата са част от международната финансова подкрепа за Украйна на фона на продължаващата война с Русия.