ЕК публикува пети доклад за състоянието на Шенгенското пространство

Европейската комисия публикува своя пети доклад за състоянието на Шенгенското пространство, в който се прави преглед на изминалата година и се определят приоритетите за следващата. Това съобщиха от пресцентъра на ЕК.

В доклада се отбелязват постигнатите значителни постижения - по-добре защитена външна граница и намаляване с 26% на незаконните преминавания на границите през 2025 г. в сравнение с 2024 г. Съвместните усилия доведоха и до по-ефективно връщане на лица без право на престой в ЕС, като през 2025 г. процентът на връщане е 28% — най-високият през последните 10 години. Ключов етап за защитата на външните граници беше пълното стартиране на Системата за влизане/излизане (СВИ) през април 2026 г., с което се постига по-силно и по-цифровизирано Шенгенско пространство. Още през първите 6 месеца държавите членки регистрираха над 66 милиона влизания и излизания, а 32 000 лица, които нямаха право да влизат в ЕС, получиха отказ. През януари 2026 г. Комисията прие и първата по рода си визова стратегия на ЕС.

Същевременно докладът показа, че предизвикателствата продължават да изискват действия на равнището на ЕС и от страна на държавите от Шенген. Това е особено важно в контекста на днешната геополитическа обстановка, която изисква засилена колективна отговорност, за да се гарантира, че Шенгенското пространство остава сигурно, обединено и устойчиво.