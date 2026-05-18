Мъжът, помел с колата си минувачи в Модена, наричал във "Фейсбук" християните "негодници"

Италианският вицепремиер, министър на транспорта и лидер на антиимигрантската партия "Лига" Матео Салвини заяви днес, че мъжът, задържан в събота, след като помете с автомобила си минувачи в центъра на град Модена (Северна Италия), е наричал християните "негодници" в свои публикации в социалната мрежа "Фейсбук", предаде АНСА, цитирана от БТА.

Салвини продължи да свързва нападението с имиграцията, отбелязва италианската новинарска агенция.

На завършилия икономика италиански гражданин от марокански произход Салим ел Кудри (на 31 години), който имал психични проблеми, са повдигнати редица обвинения в опит за убийство и в нанасяне на тежки телесни повреди. Като се вряза с колата си, а после нападна с нож минувачите, той рани осем души. Четирима от тях са в тежко състояние. На една жена бяха ампутирани двата крака.

Ел Кудри прегазил седем души, а после излязъл от автомобила си, побягнал и ранил с нож един от тримата, които се опитаха да го спрат. Двама от хората, които в крайна сметка успели да го повалят на земята, са египетски граждани, припомня агенцията

Засега Ел Кудри не е обвинен в тероризъм, като министърът на вътрешните работи на Италия Матео Пиантедози обяви, че извършителят не е свързан с терористични групи, информираха АНСА и Ройтерс.

"На този етап няма улики за организирана ислямистка радикализация на заподозрения и по нищо не изглежда той да е свързан с фундаменталистки пропагандни мрежи", каза Пиантедози в интервю пред в. "Джорнале".

Той добави, че прегледът на телефона на Ел Кудри досега "не е показал съответствия с типичния профил на терорист, планиращ актове на насилие", обръща внимание Ройтерс.

В събота Салвини нарече извършителя на нападението "престъпник от второ поколение" и призова да се отнемат разрешенията за пребиваване на имигранти, които са извършили престъпления.

Другият вицепремиер - министърът на външните работи Антонио Таяни, бе сред хората, които посочиха, че подобно решение не би имало ефект в случаи като този на Ел Кудри, защото той е италиански гражданин. Салвини контрира с варианта в подобни случаи италианското гражданство да се отнема, посочва АНСА.

"Това ме кара да се чувствам още по-зле", заяви лидерът на "Лига" пред "Радио 24", запитан как ще коментира факта, че Ел Кадри е италианец.

"Ако той кара автомобила си, въоръжен с нож, помита хора със сто километра в час в центъра на Модена и пише "християнски негодници", възхвалявайки Аллах на арабски език, във Фейсбук в профили, които впоследствие са били изтрити - а отнема доста време на администраторите на Фейсбук да изтрият подобни профили - ясно е, че нещата стават много сериозни. Всичко това показва, че той не е някакъв аутсайдер, който спи под мостовете и е изолиран от света. Даже има диплома за висше образование", отбеляза Салвини.