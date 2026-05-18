Потушен е пожарът близо до АЕЦ в Абу Даби

Компетентните органи на емирство Абу Даби са потушили пожара, възникнал в близост до атомната електроцентрала „Барака" вследствие на атака с дрон. Няма съобщения за пострадали или за повишени нива на радиация, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ, цитирана от БТА.

Взети са всички предпазни мерки и ще бъдат предоставяни допълнителни актуализации, когато станат налични, посочва УАМ.

Федералната агенция за ядрено регулиране на ОАЕ потвърди, че пожарът не е засегнал безопасността на електроцентралата или готовността на основните ѝ системи и че всички блокове работят нормално.

Компетентните органи призоваха обществеността да получава информация само от официални източници и да избягва разпространението на слухове и непроверената информация.

Египет пък осъди категорично опита за атака с дрон срещу Саудитска Арабия и препотвърди своята солидарност с кралството и твърдата си подкрепа за справянето с всякакви заплахи, съобщи в. "Иджиптшън газет".

В изявление на Министерството на външните работи Кайро изрази подкрепа за всички мерки, които Рияд може да предприеме, за да защити суверенитета си и да гарантира безопасността на своите граждани и жители. Египет подчерта непоколебимия си ангажимент към сигурността на държавите от Персийския залив, определяйки ги като стълб на националната сигурност и регионалната стабилност.

В позицията се предупреждава, че подобни нарушения на международното право допълнително усложняват настоящата регионална ситуация и подкопават усилията, насочени към деескалация и възстановяване на стабилността.