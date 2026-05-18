Пакистан е предоставил на САЩ преработено предложение от Иран за спиране на войната

Пакистан е предоставил на САЩ преработено предложение от Иран за прекратяване на конфликта в Близкия изток, съобщи пакистански източник пред Ройтерс, докато мирните преговори изглежда остават в застой.

"Нямаме много време", каза източникът, запитан дали ще отнеме време да се преодолеят различията, добавяйки, че и двете страни "продължават да променят условията си".

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи потвърди, че вижданията на Техеран са били "предадени на американската страна чрез посредника Пакистан".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви миналата седмица, че примирието с Иран, постигнато в началото на април, е "на изкуствено дишане", след като отговорът на Техеран на американското предложение за прекратяване на войната ясно показа, че двете страни все още са далеч една от друга по редица въпроси.

Въпросите, които бавят преговорите между двете страни, включват ядрените амбиции на Иран и контрола му над Ормузкия проток, където страната е спряла корабния трафик. През протока обичайно преминава една пета от световния петрол и втечнен природен газ, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където съюзникът на САЩ Израел се сражава с подкрепяните от Иран бойци от "Хизбула". Техеран изключи обсъждането на ядрената си програма преди "постоянното прекратяване на военните действия".

Техеран иска също компенсация за военни щети, прекратяване на морската блокада на САЩ, гаранции, че няма да има нови атаки, както и ъвъзобновяване на продажбата на ирански петрол.

Багаи заяви, че Техеран е подготвен за всички сценарии.

"Що се отнася до техните заплахи, бъдете сигурни, че ние сме напълно наясно как да реагираме адекватно дори на най-малката грешка от страна на противника", заяви Багаи на седмична пресконференция, излъчвана по телевизията.