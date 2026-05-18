Песков: Кремъл има сериозни очаквания от посещението на Путин в Китай

Русия има високи очаквания от посещението на президента Владимир Путин в Китай тази седмица, а двете страни ще го използват за развитие на своето привилегировано партньорство, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и БТА.

Путин ще бъде на посещение в Китай утре и в сряда - по-малко от седмица след като американският президент Доналд Тръмп беше там за разговори с президента Си Цзинпин.

"Имаме много сериозни очаквания от това посещение", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Така нареченото безгранично партньорство между Китай и Русия се засили, след като Западът наложи санкции, за да накаже Русия за войната в Украйна, посочва Ройтерс.

"Ние и нашите китайски приятели го наричаме особено привилегировано и стратегическо партньорство“, каза Песков.

Руската делегация ще включва съответните вицепремиери, министри и ръководители на компании, каза той.

Песков беше запитан дали ще бъдат обсъдени планове за предложения газопровод "Силата на Сибир 2", който един ден би могъл да доставя допълнителни 50 милиарда кубически метра годишно от руските арктически газови находища през Монголия до Китай.

"Всички въпроси, които са в икономическата програма на нашите двустранни отношения, естествено ще бъдат разгледани", отговори той.

Песков също така отбеляза, че Русия е в постоянен контакт с кубинското ръководство, за да определи какво може да се направи за облекчаване на въздействието на американската петролна блокада върху карибския остров.

Американската блокада задуши доставките и доведе до строги норми, като цените на бензина и дизела на бензиностанциите почти се удвоиха миналата седмица.

Хавана не е получавала доставки на петрол, откакто в края на март руският танкер "Анатолий Колодкин" достави около 700 000 барела – количество, достатъчно за около две седмици за островната държава с население от 10 милиона души.