Берлин: Иран трябва да спре атаките срещу ОАЕ и да отвори Ормузкия проток

Германия осъжда атаките на Иран срещу Обединените арабски емирства (ОАЕ) и други държави, заяви днес канцлерът Фридрих Мерц, като добави, че Техеран трябва да спре да заплашва съседите си и да отвори Ормузкия проток без ограничения, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

"Атаките срещу ядрени съоръжения представляват заплаха за безопасността на хората в целия регион. Не трябва да има по-нататъшно ескалация на насилието", заяви Мерц в публикация в "Екс".

Канцлерът добави, че Иран трябва да започне сериозни преговори със САЩ.

Атака с дрон вчера предизвика пожар в атомна електроцентрала в ОАЕ, припомня Ройтерс.