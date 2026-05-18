ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Продължава косенето на тревни площи в Русе

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22871995 www.24chasa.bg

Берлин: Иран трябва да спре атаките срещу ОАЕ и да отвори Ормузкия проток

1112
Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германия осъжда атаките на Иран срещу Обединените арабски емирства (ОАЕ) и други държави, заяви днес канцлерът Фридрих Мерц, като добави, че Техеран трябва да спре да заплашва съседите си и да отвори Ормузкия проток без ограничения, информира Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Атаките срещу ядрени съоръжения представляват заплаха за безопасността на хората в целия регион. Не трябва да има по-нататъшно ескалация на насилието", заяви Мерц в публикация в "Екс".

Канцлерът добави, че Иран трябва да започне сериозни преговори със САЩ.

Атака с дрон вчера предизвика пожар в атомна електроцентрала в ОАЕ, припомня Ройтерс.

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)