Туск: Трансатлантическото единство трябва да оцелее в настоящите трудни времена

Трансатлантическото единство трябва да преодолее настоящия труден момент, заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.

Туск подчерта важността на връзките между Варшава и Вашингтон, след като Пентагонът отмени плановете си за разполагане на 4000 американски военнослужещи в Полша, допълни агенцията.

Полша от дълго време насам гледа на връзката си със САЩ като основополагаща за сигурността на страната, която е изправена пред „настъпателната" Русия, както я определя Варшава. Правителството открито се стреми да убеди полските граждани, че отмененото разполагане на американски военнослужещи не означава, че съюзът е застрашен.

„Задачата на всички нас тук в Полша, в Европа, както и от другата страна на Атлантическия океан - в САЩ и в Канада, е да гарантираме, че трансатлантическото сътрудничество ще преодолее този труден период, независимо от различните политически променливи", заяви през журналисти премиерът.

Варшава планира да изразходва 4,8% от брутния си вътрешен продукт за отбрана през 2026 г.

„Тук имате приятел [...], имате най-лоялния съюзник", заяви Туск в обръщение към САЩ, по време на подписването на споразумение с американската компания „Хъниуел" (Honeywell) за създаване на център за обслужване на двигатели за танкове „Ейбрамс" - сделка, която според него свидетелства колко ценен е трансатлантическият съюз. „Заслужава си да запомните това, защото Америка никъде няма да намери по-добър съюзник", добави Туск, цитиран от БТА.

Доверието на полското общество в съюза със САЩ е намаляло, откакто Доналд Тръмп дойде на власт, отбелязва Ройтерс. Анкета на SW Research за полския ежедневник „Жечпосполита" през януари показва, че 53% от поляците не смятат САЩ за надежден съюзник.

През април Туск каза пред британския вестник „Файненшъл таймс", че „най-големият и най-важен въпрос" за Европа е дали САЩ са готови да бъдат лоялен партньор в НАТО при руска атака.