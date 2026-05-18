Иран официално създаде орган за управление на Ормузкия проток

Иран обяви днес, че официално създава нова структура за управление на Ормузкия проток - стратегически морски маршрут за световната търговия с въглеводороди, който Техеран контролира от началото на войната, предаде Франс прес.

Новият орган за управление на протока в Персийския залив (PGSA, за контрол на Ормузкия проток, б. ред.) вече разполага с официален акаунт, чрез който ще предоставя „актуална информация в реално време за операциите“ в протока. Информацията беше разпространена в социалните мрежи от Висшия съвет за национална сигурност на Иран и военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Точните правомощия на новата структура все още не са официално оповестени. Според специализираното издание „Лойдс Лист“ (Lloyd's List) обаче органът ще отговаря за одобряването на транзитите на кораби и за събирането на такси за преминаване през Ормузкия проток.

Същият източник посочва, че корабите ще бъдат задължени да предоставят подробна информация за собствеността, застраховките, екипажа и планирания маршрут на преминаване, пише БТА.

По-рано този месец иранската държавна телевизия представи новия орган като „система за упражняване на суверенитета“ на Иран върху Ормузкия проток.

Председателят на парламентарната комисия по национална сигурност Ебрахим Азизи заяви вчера, че в страната е създаден професионален механизъм за управление на трафика в протока, който скоро ще започне да функционира.

От началото на войната, избухнала в края на февруари след американско-израелската офанзива, Иран многократно подчертава, че трафикът през Ормузкия проток „няма да се върне към предвоенното си състояние“.

Миналия месец Техеран обяви, че вече е получил първите приходи от наложените такси за преминаване по този стратегически маршрут.

Контролът на Иран върху този морски коридор, през който обичайно преминава близо една пета от световното производство на петрол - продължава да разклаща глобалните енергийни пазари и дава на Техеран значителен стратегически лост.

От своя страна САЩ запазват блокадата на иранските пристанища въпреки крехкото примирие, влязло в сила на 8 април.