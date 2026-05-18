Двама пострадаха при взрив и пожар на полигон за унищожаване на боеприпаси в Румъния

Двама военни са получили изгаряния днес в резултат на избухнал пожар след експлозия на полигон за унищожаване на боеприпаси в североизточния румънски окръг Ботошани, съобщава телевизия Диджи 24, позовавайки се на съобщение на Министерството на националната отбрана.

На място са пристигнали екипи на пожарната служба и две линейки, включително една за интензивна терапия. Ранените военнослужещи са получили медицинска помощ на място, след което са транспортирани в Окръжната болница за спешна помощ в Ботошани, пише БТА.

Експлозия, последвана от пожар, избухна около 13:20 часа днес по време на дейности по унищожаване на боеприпаси на полигон на сухопътните сили в близост до град Ботошани. Командирът на звеното е разпоредил разследване на обстоятелствата, при които се е стигнало до инцидента, отбелязва телевизията.