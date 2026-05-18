Румъния потвърди случай на хантавирус в западния окръг Арад

Румъния потвърди днес случай на хантавирус при пациент в западния окръг Арад, съобщи Националният институт за обществено здраве, позовавайки се на резултатите от анализ на биологични проби, осъществен в Националния военно-медицински институт "Кантакузино" в Букурещ, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

Според здравната институция състоянието на пациента е стабилно, той е в съзнание и оказва съдействие на здравните власти.

"След анализ на биологичните проби, извършен в Националния институт за военно-медицински изследвания и развитие "Кантакузино", случаят беше потвърден като инфекция с циркулиращите в Румъния и Европа щамове на хантавируса", посочи цитираният източник.

Според Националния институт за обществено здраве случаят няма никаква връзка с установеното на борда на круизния кораб "Хондиус" огнище на Андийския щам на хантавируса, който се разпространява само в Южна Америка.

В петък институтът съобщи, че пациент, настанен в Окръжната болница в Арад, е дал положителен PCR тест за хантавирус, като уточни, че той е настанен от близо три години в психиатрична клиника и не е пътувал извън страната.

Пациентът е бил приет в спешно отделение на 8 май в състояние на треска. Според в. "Адевърул" става дума за мъж на около 25 години.

В Румъния в периода 2023-2026 г. са регистрирани общо 15 случая на заразяване с хантавирус - четири през 2023 г., три – през 2024 г., седем – през 2025 г. и един през настоящата година, информира по-рано този месец Националният институт за обществено здраве.

Хантавирусната инфекция е заболяване, което се предава от животни на хора (зооноза) главно чрез контакт с екскрети на заразени гризачи. Човек може да се зарази чрез вдишване на аерозоли от изсъхнали екскрети, през очите и чрез кожни лезии или ухапване от гризач.