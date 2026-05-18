Папа Лъв XIV ще публикува първата си енциклика на 25 май, очаква се тя да се фокусира върху AI

Папа Лъв XIV ще публикува на 25 май първата си енциклика (папско послание до всички католици и християните като цяло), в която се очаква да засегне главно въпроси като възхода на изкуствения интелект (ИИ) и предизвикателствата пред трудовите права, съобщи днес Ватиканът, цитиран от Ройтерс и БТА.

В документа светият отец вероятно ще осъди и войните, които разтърсват света, споделят източници.

Енцикликата ще бъде озаглавена „Magnifica humanitas“ (което може да се преведе като „Величието на човечността“ - бел. ред.) и бе подписана официално от папата на 15 май, преди да бъде публикувана, съобщи Ватиканът в изявление.

„Първата енциклика на един папа обикновено очертава неговите приоритети, като се фокусира върху това, което той смята за сериозни социални и морални проблеми на съвременния свят“, заяви Джон Тавис, бивш ватикански кореспондент, отразявал три папства.

От днешното изявление стана ясно, че текстът на папата ще се фокусира върху „защитата на човешката личност в епохата на изкуствения интелект“.

Лъв XIV, който на 8 май отбеляза една година като папа, неколкократно предупреждава за рисковете от ИИ.

В слово, произнесено в най-големия университет в Европа миналата седмица той порица използването на изкуствен интелект при военни действия, определяйки конфликтите в Украйна, ивицата Газа, Ливан и Иран като пример за „безчовечната еволюция на връзката между войната и новите технологии в спирала на унищожение“.

Вчера Ватиканът съобщи, че папа Лъв XIV е одобрил създаването на „Междуведомствена комисия за изкуствения интелект“, чиято задача ще бъде да анализира потенциалните ефекти върху човечеството от развитието ИИ.