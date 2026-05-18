Германия актуализира препоръките за пътуване на фона на епидемията от ебола в ДР Конго

СНИМКА: Пиксабей

Германското външно министерство актуализира препоръките си за пътуване до Демократична република Конго и Уганда на фона на продължаващата епидемия от ебола, съобщи днес говорител на ведомството, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Министерството е предоставило актуална информация за епидемията в засегнатите региони и съветва германските граждани там да се регистрират в списъка за превенция на кризи ELEFAND, каза говорителят.

"Нашите препоръки за пътуване и безопасност се актуализират постоянно и винаги се основават на най-новата информация , налична към момента", каза той.

В неделя Световната здравна организация (СЗО) обяви епидемията за извънредна ситуация в областта на общественото здраве с международно значение поради високия риск от по-нататъшно разпространение на болестта извън границите на ДР Конго, след като бяха потвърдени два случая в Кампала, столицата на съседна Уганда, отбеляза Ройтерс.

Предполага се, че епидемията е отнела живота на около 80 души през последните седмици, като осем случая са потвърдени чрез лабораторни изследвания и са докладвани 246 подозрителни случая в източната провинция Итури на ДР Конго.

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията също заявиха вчера, че подкрепят партньорите си в евакуирането на малък брой пряко засегнати американци.

Представителката на СЗО в ДР Конго Ан Ансия заяви, че СЗО е изчерпала запасите си от защитни средства в столицата Киншаса и в момента подготвя товарен самолет, който да транспортира допълнителни доставки от склад в Кения.

Настоящата епидемия е причинена от вируса Бундибугио, за който, за разлика от по-разпространения щам Заир на ебола, няма одобрени специфични за вируса лекарства или ваксина, посочва Ройтерс.

