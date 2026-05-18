Парламентът в Скопие не прие предложението министрите да нямат право на двойно гражданство

Парламентът на Северна Македония не даде подкрепа на законопроекта, внесен от опозиционната СДСМ, с който се ограничава възможността представителите на изпълнителната власт да имат двойно гражданство.

Предложението, което беше внесено за разглеждане по съкратена процедура, дойде от опозицията, след като депутати от управляващата ВМРО-ДПМНЕ внесоха в парламента предложение за изменения в Закона за народните представители, с които се иска депутатите да нямат право да притежават двойно гражданство. Този законопроект все още не е подложен на гласуване, а за предложението на СДСМ днес гласуваха 20 от общо 84 регистрирани в залата депутати, като депутатите от управляващото мнозинство въобще не са гласували, уточняват медиите в страната.

По думите на координатора на парламентарната група на СДСМ Оливер Спасовски целта на внесения законопроект е да има еднакви критерии за всички изборни длъжности.

„Като се има предвид, че такова условие (забрана за двойно гражданство) е заложено и в (предложените промени в) Закона за народните представители, т.е. депутати в македонския парламент могат да бъдат само граждани на Република Северна Македония, то съответно трябва да имаме такова законово решение, което на практика ще ограничи изключително и единствено граждани на Република Северна Македония да бъдат избирани и за членове на правителството. Сега виждаме българско гражданство, чешко гражданство и т.н. Това е факт за членовете на правителството (на Християн Мицкоски), което те потвърдиха тук, пред парламента. Говоря конкретно за министъра на енергетиката Саня Божиновска", каза Спасовски, според когото приемането на това предложение ще стимулира гласуването и на законопроекта на ВМРО-ДПМНЕ, за който "въпреки твърденията, че бързо ще бъде приет, процесът някак спря".

Отхвърленото предложение на СДСМ предизвика допълнителна реакция на опозиционната партия, откъдето заявиха, че това е поредното признание на управляващата ВМРО-ДПМНЕ, че е партия, „пълна с български паспорти".

„Още едно доказателство, че „промакедонската" партия на Мицкоски, половината от която е с български паспорти, всъщност не иска да бъде македонска. Цялото правителство може да бъде съставено от български граждани, но малцинствата не могат да влязат в Конституцията. Стига лъжи. Гражданите ясно казват: Искаме ЕС!", написа в платформата „Х" председателят на СДСМ Венко Филипче.