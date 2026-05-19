ЕС се лута кой да преговаря с Путин за мира в Украйна

Руският лидер поиска това да е бившият немски канцлер Шрьодер, но Брюксел отказа

Европейският съюз не може да намери кандидат, който да преговаря с Москва, за да се сложи край на войната в Украйна. Въпреки че блокът не страда от липса на водачи в лицето на председателите на ЕК, Европейския съвет и ЕП, все още няма подходящ доброволец, който да се нагърби с нелеката задача да сключи сделка с руския лидер Владимир Путин.

Самият той по-рано този месец посочи за подходящ събеседник бившия немски канцлер Герхард Шрьодер, но това предложение беше бързо отхвърлено от Брюксел, предвид факта, че германецът в миналото е лобирал за интересите на руски държавни компании и има силни връзки с Москва.

“Това не е много разумно. Шрьодер би се намирал от двете страни на масата на преговорите”, отбеляза върховната представителка на ЕС по въпросите на външните работи Кая Калас.

Украинският външен министър Андрий Сибиха пък се пошегува, че Путин може спокойно да номинира приятелски настроените към Русия актьори

Стивън Сегал или Жерар Депардийо,

след като Шрьодер беше отхвърлен.

Някои сметнаха, че именно Калас би следвало да бъде човекът, който да застане срещу Путин, тъй като все пак заема позицията на първи дипломат на Европа. В миналото тя настояваше, че не бива да се разговаря пряко с Кремъл, но през последните месеци започна да се отваря към този подход. Дори миналата седмица изрази готовност да го направи.

“Мисля, че успях да видя капаните, които Русия поставя”, каза тя, цитирана от Euractiv. Освен това Калас обясни, че Брюксел се опитва да определи ролята си в преговорите за решаването на украинския конфликт.

Изглежда, седмица по-късно вече нещата са се променили. Трима брюкселски дипломати разкриха, че Калас е решила да оттегли предложението си да преговаря с Москва. Причината била, че нейните твърди антируски позиции от миналото може да накарат Путин да не иска да се срещне с нея, пише “Политико”.

Русия и Украйна са на мнение, че Европа трябва да побърза да избере преговарящ и той да е един, а не комитет от няколко души. След разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Коща Володимир Зеленски заяви, че двамата са се съгласили, че Брюксел трябва да има силен глас и присъствие в мирния процес. Според украинския президент е настъпило времето Европа да каже кой ще е този глас.

“Струва си да се определи кой конкретно ще представлява Европа”, каза украинският лидер.

Сред спекулациите в Брюксел с други имена се откроява това на бившата немска канцлерка Ангела Меркел, която вече е сядала на преговори с Путин. Обаче нейната медиация в миналото е определяна като неуспешна, което я дисквалифицира от надпреварата в очите на някои среди в Брюксел.

За кандидат-пратеник пред Путин се спряга и финландският президент Александър Стуб, но той би се нуждаел от широка подкрепа от страните от ЕС, а членството на Хелзинки в НАТО може да намали привлекателността му за Москва, пише “Политико”.

Според запознати с мисленето на Киев пратеникът трябва да има подкрепата на ЕС, но да не идва от самия блок, на който Путин не се доверява. Това би могло да сочи към фигури като норвежкия външен министър Еспен Барт Ейде или индийския му колега Субрахманям Джайшанкар, които поддържат връзки и с двете страни.

По-рано Калас заяви, че външните министри на ЕС трябва да обсъдят потенциални теми за дискусия с руснаците. Тя добави, че има много въпроси, свързани с това, което Брюксел иска от Русия,

за да се гарантира стабилност и мир на Стария континент

В неделя Калас открои и друга голяма опасност, която застрашава самото съществуване на блока. Дипломатката предупреди, че САЩ, Русия и Китай предпочитат разделена Европа, защото съюзът заплашва техните геополитически интереси. Калас призова страните членки да защитят ЕС, като сключват споразумения с Вашингтон, Москва и Пекин през блока, а не индивидуално.

“Причината, поради която тези сили искат да разрушат ЕС, е, че заедно европейците сме много по-силни”, категорична беше първата дипломатка.

Калас предрече наближаваща търговска война с Китай.

Тя оцени отношенията на ЕС с Пекин като болест

“Диагнозата за отношенията с Китай е поставена, но липсва съгласие за лечението. Пред нас има два избора - или да продължим с обезболяващите (наливането на милиарди държавни субсидии в индустрията), или да преминем към радикално лечение чрез затягане на инвестиционния контрол и обществените поръчки”, обясни дипломатката.

Според нея това ще доведе до ответен удар и търговска война, но предупреди, че сегашният модел на субсидиране е финансово неустойчив и не решава корена на проблема в икономическите отношения с Китай.

