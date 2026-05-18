Над 3000 били убитите в Ливан от началото на военните действия между Израел и "Хизбула"

Ливанските власти са потвърдили смъртта на 3020 души, сред които 292 жени, 211 непълнолетни и 116 медици. Снимка: Архив

Броят на хората, убити при израелски удари в Ливан от началото на военните действия между Израел и ливанското проиранско движение "Хизбула" на 2 март, е надхвърлил 3 хиляди, обяви днес Министерството на здравеопазването на Ливанската република, цитирано от Асошиейтед прес прес.

Ливанските власти са потвърдили смъртта на 3020 души, сред които 292 жени, 211 непълнолетни и 116 медици. Броят на ранените доближава 9300, съобщава БТА.

Военните действия бяха възобновени с обстрел на "Хизбула" срещу Израел два дни след като той заедно със САЩ атакува Иран на 28 февруари, отбелязва АП.

На 17 април Израел и Ливан договориха с американско посредничество прекратяване на огъня, което бе удължено в петък до края на юни. "Хизбула" обаче не участва в тези разговори.

