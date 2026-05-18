17-годишен откри огън в ресторант в Турция, 4 са убити, 8 - ранени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима души бяха убити, а осем - ранени, след като въоръжен мъж откри огън в южния турски окръг Мерсин, съобщават турските новинарски агенции ДХА и ИХА, цитирани от Франс прес и БТА.

Мъжът, който все още се издирва, първо открил огън в ресторант, като убил собственика и един служител и ранил няколко клиенти. След това той застрелял още двама мъже по време на бягството си.

Анадолската агенция съобщава за двама убити и двама ранени при стрелбата в Мерсин, като публикува и видео, показващо как пострадалите са транспортирани с линейки до болница.

Други кадри, разпространени от местните медии, показват хеликоптер, който прелита над района в търсене на заподозрения, отбелязва АФП.

Според агенциите ДХА и ИХА една от жертвите е овчар, който пасял стадото си в близост до ресторанта, където заподозрeният открил огън. Заведението се намира край шосе на около 40 километра североизточно от град Мерсин.

Според информация на ДХА стрелецът е на 17 години.