Украйна осъди ученията за бойно използване на ядрено оръжие в Беларус

Беларус започва проверка на готовността на армията си за използване на тактическо ядрено оръжие Снимка: Снимка: Архив

Министерството на външните работи на Украйна осъди днес ученията в Беларус за бойно използване на ядрено оръжие, казвайки, че разполагането на тактически оръжия в тази страна представлява "безпрецедентно изпитание" за глобалната сигурност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Превръщайки Беларус в свой ядрен плацдарм близо до границите на НАТО, Кремъл фактически легитимира използването на ядрени оръжия в целия свят и поставя опасен прецедент за пример на другите авторитарни режими", се казва в изявлението на украинското външно министерство.

Освен това Киев настоя западните му съюзници да затегнат санкциите срещу Москва и Минск. "Подобни действия трябва да бъдат недвусмислено и решително осъдени от всички държави, които съблюдават режим на неразпространение на ядрени оръжия", посочи украинското ведомство.

Минск на свой ред обяви, че започналите съвместни ядрени учения с Русия не са насочени срещу никоя държава, съобщи ДПА, като се позова на беларуското Министерство на отбраната.

Предмет на занятията е транспортирането на ядрени оръжия и подготовката за тяхното разполагане, отбеляза министерството в Минск, подчертавайки, че това са рутинни учения на ракетните войски и на военновъздушните сили, като те не са насочени срещу никого.

Според Министерството на отбраната на Беларус целта на сегашните учения е да се изпита оперативната готовност на оръжията и бойната техника и да се подобри формата на личния състав, включително с отработване на транспортирането на ядрени боеприпаси.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че планира нападение от територията на Беларус срещу Северна Украйна, както и срещу държава от НАТО.  Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли днес това твърдение на Зеленски.

