Отхвърлиха иска на Илон Мъск срещу OpenAI и шефа на компанията

Съд в Калифорния отхвърли високопрофилния иск на Илон Мъск срещу OpenAI и нейния ръководител Сам Алтман, пише Би Би Си.

С единодушно решение делото е било прекратено, тъй като Мъск е подал иска след изтичане на законовия срок, в който може да се предявят подобни претенции.

Мъск обвиняваше Алтман, че е нарушил договор с нестопанска цел, след като OpenAI – компанията зад ChatGPT – се е трансформирала в организация с печалба. Според него това е станало, след като той е дарил 38 милиона долара (около 28,5 милиона паунда).

Той твърдеше още, че Алтман го е подвел – като е приел дарението му, но впоследствие е изоставил първоначалната мисия на OpenAI да разработва изкуствен интелект в полза на човечеството.

Съдебните заседатели са разглеждали вътрешна кореспонденция и са изслушвали свидетелски показания в продължение на три седмици, след което са стигнали до решение след около два часа обсъждане.

Сред свидетелите са били самите Илон Мъск и Сам Алтман, както и Сатя Надела – изпълнителният директор на Microsoft, която Мъск също обвиняваше, че е участвала в схемата.

Исковете на Мъск срещу Microsoft са били отхвърлени, след като съдът е приел, че няма правно основание за тях.

Мъск и Алтман основават OpenAI през 2015 г., но Мъск напуска през 2018 г., след като съоснователите му отказват да му дадат контрол върху организацията.