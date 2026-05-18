ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След положителните новини като успеха на Дара и Дж...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22874376 www.24chasa.bg

Отхвърлиха иска на Илон Мъск срещу OpenAI и шефа на компанията

984
Илон Мъск Снимка: X/@TheRichFromCali

Съд в Калифорния отхвърли високопрофилния иск на Илон Мъск срещу OpenAI и нейния ръководител Сам Алтман, пише Би Би Си.

С единодушно решение делото е било прекратено, тъй като Мъск е подал иска след изтичане на законовия срок, в който може да се предявят подобни претенции.

Мъск обвиняваше Алтман, че е нарушил договор с нестопанска цел, след като OpenAI – компанията зад ChatGPT – се е трансформирала в организация с печалба. Според него това е станало, след като той е дарил 38 милиона долара (около 28,5 милиона паунда).

Той твърдеше още, че Алтман го е подвел – като е приел дарението му, но впоследствие е изоставил първоначалната мисия на OpenAI да разработва изкуствен интелект в полза на човечеството.

Съдебните заседатели са разглеждали вътрешна кореспонденция и са изслушвали свидетелски показания в продължение на три седмици, след което са стигнали до решение след около два часа обсъждане.

Сред свидетелите са били самите Илон Мъск и Сам Алтман, както и Сатя Надела – изпълнителният директор на Microsoft, която Мъск също обвиняваше, че е участвала в схемата.

Исковете на Мъск срещу Microsoft са били отхвърлени, след като съдът е приел, че няма правно основание за тях.

Мъск и Алтман основават OpenAI през 2015 г., но Мъск напуска през 2018 г., след като съоснователите му отказват да му дадат контрол върху организацията.

Илон Мъск Снимка: X/@TheRichFromCali

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)