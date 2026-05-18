Доналд Тръмп: Няма да атакуваме Иран засега

Причината са сериозни преговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че Вашингтон временно се отказва от планиран удар срещу Иран, който е трябвало да бъде извършен във вторник. По думите му причината са „сериозни преговори", в които участват ключови съюзници от Близкия изток.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп посочи, че емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани, престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд и президентът на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян са го призовали да отложи военната операция срещу Иран.

Според Тръмп в момента текат интензивни преговори и има шанс да бъде постигнато споразумение, което да е приемливо както за САЩ, така и за страните в Близкия изток, пише Fox News.

Той подчерта, че евентуалната сделка трябва задължително да гарантира, че Иран няма да разполага с ядрени оръжия.

Американският президент допълни, че е наредил на министъра на отбраната Пийт Хегсет, на председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Даниел Кейн и на американските въоръжени сили да отменят планираната атака засега, но същевременно да бъдат готови незабавно да предприемат мащабна военна операция, ако не бъде постигнато приемливо споразумение.