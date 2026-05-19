САЩ с още санкции към Куба, включително и към разузнаването на страната

САЩ с още санкции към Куба, включително и към разузнаването на страната. СНИМКА: Pixabay

Американското Министерство на финансите обяви днес, че е добавило главната кубинска разузнавателна служба - Дирекцията за разузнаване, както и девет висши държавни служители към списъка си с организации и физически лица, подлежащи на санкции, предаде Франс прес.

В съобщение на своето Бюро за контрол на чуждестранните активи (OFAC) Министерството на финансите уточни, че председателят на кубинското Национално събрание - Естебан Ласо Ернандес, трима министри и четирима генерали вече са обект на американски санкции.

Включването в списъка на Бюрото за контрол на чуждестранните активи забранява на всяко американско физическо лице или компания, или такава, която има филиал в САЩ, да търгува или да прави бизнес с физическите лица или организации, подложени на санкции, предава БТА.

