Тръмп разширява програмата за евтини лекарства

Американският президент Доналд Тръмп разширява обхвата на програмата за продавани с отстъпка лекарства. Това съобщи Ройтерс, цитирана в БТА.

Той заяви, че TrumpRx.gov – подкрепян от правителството сайт, предлагащ лекарства с рецепта на по-ниски цени в рамките на програма на неговото правителство – вече ще предлага и генерични лекарства (еквиваленти на оригиналните лекарства - бел. ред).

"Радвам се да обявя, че увеличаваме броя на лекарствата, предлагани на TrumpRx.gov, почти седем пъти, като добавяме над 600 достъпни генерични лекарства към сайта", каза Тръмп по време на събитие в Белия дом.