ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Японската икономика отчете второ поредно тримесечи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22875248 www.24chasa.bg

Тръмп разширява програмата за евтини лекарства

984
Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

Американският президент Доналд Тръмп разширява обхвата на програмата за продавани с отстъпка лекарства. Това съобщи Ройтерс, цитирана в БТА.

Той заяви, че TrumpRx.gov – подкрепян от правителството сайт, предлагащ лекарства с рецепта на по-ниски цени в рамките на програма на неговото правителство – вече ще предлага и генерични лекарства (еквиваленти на оригиналните лекарства - бел. ред).

"Радвам се да обявя, че увеличаваме броя на лекарствата, предлагани на TrumpRx.gov, почти седем пъти, като добавяме над 600 достъпни генерични лекарства към сайта", каза Тръмп по време на събитие в Белия дом.

Доналд Тръмп

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)