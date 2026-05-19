Тръмп: Има добри шансове за ядрено споразумение с Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че има "много добри шансове" САЩ да постигнат споразумение с Техеран, което да не му позволи да се сдобие с ядрено оръжие, часове след като отмени планирана военна атака срещу Иран, за да даде възможност за продължаване на преговорите, предаде Ройтерс.

Тръмп каза, че лидерите на ключови американски съюзници от Близкия изток са го помолили да отложи планираната атака срещу Иран, насрочена за днес, за да позволи продължаване на преговорите с Техеран, но предупреди, че САЩ остават в готовност да предприемат пълномощабна офанзива, ако не бъде постигнато споразумение.

"Изглежда има много добри шансове те (съюзниците - бел. ред) да успеят да направят нещо. Ако можем да го постигнем, без да бомбардираме иранците, докато не ги разсипем, ще бъде много щастлив", каза пред журналисти Тръмп, цитиран от БТА.

