Гърция махна охраната на България с “Пейтриът"

Атина отрича да е заради оплакване от Турция. Решението било свързано с края на тревогата от балистична заплаха

Гръцкият правителствен съвет за национална сигурност е взел решение днес да изтегли противовъздушните батареи „Пейтриът“ от границата с Турция. Те бяха там, за да пазят България.

След начало на войната в Иран те бяха разположени в Дидимотихон, Североизточна Гърция, и на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море, съобщи в електронното си издание гръцкият в. „Катимерини“.

Изданието припомня, че батареята в Дидимотихон край границата с Турция беше разположена там по молба на България за защита на критична инфраструктура по българския бряг на Черно море от евентуална свързана с Иран ракетна атака.

След разполагането на батареите Турция се оплака в рамките на НАТО от дислоцирането им. Гръцки източници обаче са обяснили днешното решение с оперативни причини и са отрекли то да има връзка с напрежение с Турция. Според източниците решението е свързано с края на тревогата от балистична заплаха и с необходимостта от предислоциране в базите на ракетите.

Освен батареята "Пейтриът" Гърция осигури и два изтребителя F-16 за подсилване на защитата на въздушното пространство на България, съобщава БТА.